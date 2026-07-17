Разведка США раскрыла отношение Меркель к победе Трампа на выборах

Политический детектив, достойный пера Фредерика Форсайта, получил неожиданное продолжение. Американская разведка рассекретила доклад, в котором прямо говорится: Ангела Меркель не хотела, чтобы Дональд Трамп оставался в Белом доме после выборов 2020 года.