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Мировое обозрение

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Разведка США раскрыла отношение Меркель к победе Трампа на выборах

Разведка США раскрыла отношение Меркель к победе Трампа на выборах

Политический детектив, достойный пера Фредерика Форсайта, получил неожиданное продолжение. Американская разведка рассекретила доклад, в котором прямо говорится: Ангела Меркель не хотела, чтобы Дональд Трамп оставался в Белом доме после выборов 2020 года.

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