«Питтсбург» подписал контракт новичка с Ильиным. У 20-летнего форварда 30 очков в 64 играх за «Северсталь» в регулярке КХЛ

Соглашение с 20-летним игроком рассчитано на 3 года и начнет действовать в сезоне-2025/26. В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ Ильин провел 64 матча за «Северсталь» и набрал 30 (7+23) очков при полезности «плюс 9».