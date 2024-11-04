Угольников: Искусство создаёт «реальность», влияющую на сознание общества

Искусство имеет способность формировать «реальность», которая влияет на восприятие общества в целом. Об этом в новом выпуске программы «Дайте сказать!» говорил российский режиссёр Игорь Угольников, комментируя слова председателя Госдумы Вячеслава Володина о воздействии фильма «Интердевочка» на судьбу Советского Союза.