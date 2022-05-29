Голос Москвы, английский голос Москвы...

"Какой сумасшедший захочет жить в жестокой и холодной России?", - задается вопросом читатель английской газеты, узнав из её статьи о человеке, который озвучивает, в том числе, и видео о специальной военной операции, проводимой Россией на Украине.
"Какой сумасшедший захочет жить в жестокой и холодной России?", - задается вопросом читатель английской газеты, узнав из её статьи о человеке, который озвучивает, в том числе, и видео о специальной военной операции, проводимой Россией на Украине.
Свежие комментарии