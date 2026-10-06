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МИД РФ: Запад не задумывается об ущербе экологии Черного моря

МИД РФ: Запад не задумывается об ущербе экологии Черного моря

Сергей Мальгавко/ТАСС Западные страны не комментируют экологический ущерб Черному морю от ударов Киева по судам, поскольку считают допустимыми любые методы противостояния с Россией.

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