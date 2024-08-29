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Славянская доктрина

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Борьба с инфляцией: Либеральную риторику 90-х нам снова вешают на уши

Борьба с инфляцией: Либеральную риторику 90-х нам снова вешают на уши

Борьба с инфляцией: Либеральную риторику 90-х нам снова вешают на уши Андрей Бунич: Два ключевых направления, продовольствие и энергетика, позволят запустить позитивные процессы в российской экономике Высокие бюджетные затраты являются стимулом инфляции в России, заявил бывший председатель Центробанка РФ (ЦБ РФ) Сергей Дубинин.

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