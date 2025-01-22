Коллективизация: голод как форма сопротивления Теперь мы рассмотрим вопрос о том, какое место занимал голод в истории коллективизации.
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Коллективизация: голод как форма сопротивления Теперь мы рассмотрим вопрос о том, какое место занимал голод в истории коллективизации.
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