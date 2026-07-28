В связи с продолжающимися украинскими нападениями на российские объекты в Сибири, на объекты, находящиеся за сотни и тысячи километров от линии фронта и за недавним украинским нападением на иранское торговое судно в Каспийском море, скорее всего, стоит израильско-украинская сеть военных баз и военных объектов в Азербайджане.
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