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Русская весна

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Израильско-украинские базы в Азербайджане

Израильско-украинские базы в Азербайджане

В связи с продолжающимися украинскими нападениями на российские объекты в Сибири, на объекты, находящиеся за сотни и тысячи километров от линии фронта и за недавним украинским нападением на иранское торговое судно в Каспийском море, скорее всего, стоит израильско-украинская сеть военных баз и военных объектов в Азербайджане.

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