В связи с продолжающимися украинскими нападениями на российские объекты в Сибири, на объекты, находящиеся за сотни и тысячи километров от линии фронта и за недавним украинским нападением на иранское торговое судно в Каспийском море, скорее всего, стоит израильско-украинская сеть военных баз и военных объектов в Азербайджане.