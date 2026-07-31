❗️⚡️Анализ инцидента с перехватом трех БПЛА-"камикадзе" "Герань-2" в воздушном пространстве Румынии выявил критический дисбаланс между стоимостью средств поражения и стоимостью целей.
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❗️⚡️Анализ инцидента с перехватом трех БПЛА-"камикадзе" "Герань-2" в воздушном пространстве Румынии выявил критический дисбаланс между стоимостью средств поражения и стоимостью целей.