Председатель ВК НПКСК встретился с премьер-министром Буркина-Фасо

Пекин, 4 сентября /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин в среду встретился с премьер-министром Буркина-Фасо Аполлинером Кьелем де Тамбелой, который находится в Пекине для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года.