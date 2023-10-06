Оголодали, обнищали. Русские спасают латышей

Natalija Osminina В основном так. Но в Литве, к примеру, было совсем не так. И колхозы были и большие деньги колхозники зарабатывали. По крайней мере мой родственник имел свой законный миллион рублей на сберкнижке.

Евгения Болотова Конечно высокоэффективная отрасль, если в неё вбухивается подкормка из всякой гадости, чего не было при СССР... Интересно как долго сейчас живут сельхоз животные по сравнению с теми, что жили в СССР?