Очередной скандал разразился в Прибалтике. В Латвии внезапно выяснили, что импорт продукции из России после начала СВО резко вырос.
Оголодали, обнищали. Русские спасают латышей
Комментарии
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Natalija Osminina
В основном так. Но в Литве, к примеру, было совсем не так. И колхозы были и большие деньги колхозники зарабатывали. По крайней мере мой родственник имел свой законный миллион рублей на сберкнижке.
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5 час.
Евгения Болотова
Конечно высокоэффективная отрасль, если в неё вбухивается подкормка из всякой гадости, чего не было при СССР... Интересно как долго сейчас живут сельхоз животные по сравнению с теми, что жили в СССР?
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5 час.
Lana_Borei Иванова
Надо кукурузу генномодифицировать, чтоб латыши на русском заговорили.
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12 мин.
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