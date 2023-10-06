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Свежие комментарии

  • Lana_Borei Иванова
    Надо кукурузу генномодифицировать, чтоб латыши на русском заговорили.Оголодали, обнища...
  • Катерина
    Так учитывают  онЕ   ситуацию...  потому  и  наглеют.Страны СНГ решили...
  • Александр Михнюк
    Историю учи, лапоть!))) Не слишком бы не Россия, то и Армении  не было бы, и Грузии, и Болгарии... Да вообще многих с...Страны СНГ решили...

Оголодали, обнищали. Русские спасают латышей

Оголодали, обнищали. Русские спасают латышей

Очередной скандал разразился в Прибалтике. В Латвии внезапно выяснили, что импорт продукции из России после начала СВО резко вырос.

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Комментарии
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Natalija Osminina
В основном так. Но в Литве, к примеру, было совсем не так. И колхозы были и большие деньги  колхозники зарабатывали. По крайней мере мой родственник имел свой законный миллион рублей  на сберкнижке.
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5 час.
Евгения Болотова
Конечно высокоэффективная отрасль, если в неё вбухивается подкормка из всякой гадости, чего не было при СССР... Интересно как долго сейчас живут сельхоз животные по сравнению с теми, что жили в СССР?
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5 час.
Lana_Borei Иванова
Надо кукурузу генномодифицировать, чтоб латыши на русском заговорили.
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12 мин.

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