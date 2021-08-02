Женщина утонула ночью на Борисовском карьере

В ночь с субботы, 31 августа, на воскресенье, 1 августа, на одном из водоемов Уссурийского городского округа утонула женщина, сообщает ИА UssurMedia.
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