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Женщина утонула ночью на Борисовском карьере

Женщина утонула ночью на Борисовском карьере

В ночь с субботы, 31 августа, на воскресенье, 1 августа, на одном из водоемов Уссурийского городского округа утонула женщина, сообщает ИА UssurMedia.

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