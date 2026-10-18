Anthropic предложила американским законодателям законопроект о регулировании ИИ. Правительство сможет блокировать выпуск моделей, если они угрожают жизни более 50 человек или ущербом свыше 1 млрд долларов.
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