Самодельный термостолик, почти аналог термопро нп17-12

﻿﻿Несколько лет назад я занимался ремонтом техники Apple, в основном айфонов, это было в 16-17 году, тогда еще были в ходу всякие 5s, 6/6s, потом я оставил это дело и с головой ушел в восстановление видео карты и десктопные платы, но год назад я решил снова прыгнуть в технику Apple обеими ногами и немного удивился, как всё изменилось, платы сделаны из двух половин, поэтому без стола-термоса не обойтись.