Васил Шәйхразыевка Александр Невский ордены тапшырылды

Россия Президенты Владимир Путин Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы Милли Шурасы рәисе Васил Шәйхразыевны Александр Невский ордены белән бүләкләү турындагы указга кул куйды.
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