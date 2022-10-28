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Москва предлагала отдать 5 из 7 районов в Карабахе Баку, но Ереван пошёл “своим путём” — Путин

Москва предлагала отдать 5 из 7 районов в Карабахе Баку, но Ереван пошёл “своим путём” — Путин

Владимир Путин сообщил, какие действия были бы справедливее, по мнению Москвы, в этом вопросе. Однако руководство Армении выбрало иной путьНа заседании клуба “Валдай” Владимир Путин также прокомментировал ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе.

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