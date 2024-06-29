Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский «набрал кредитов, как вшивый блох»

Evgeniy LeV

Эва как он Зелю - "как вшивый блох"! ))) Вроде грамотный мужик, а вшей от блох не отличает - а ведь совсем разные "животные", и если с вшами всё понятно, то блохи на людях не живут, и могут лишь использовать "двуногих" как временных попутчиков.