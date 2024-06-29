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Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский «набрал кредитов, как вшивый блох»

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский «набрал кредитов, как вшивый блох»

Президент Украины Владимир Зеленский «набрал кредитов, как вшивый блох». Об этом написал в своем Telegram-канале бывший руководитель украинского правительства Николай Азаров.

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Комментарии
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Evgeniy LeV
Эва как он Зелю - &quot;как вшивый блох&quot;! ))) Вроде грамотный мужик, а вшей от блох не отличает - а ведь совсем разные &quot;животные&quot;, и если с вшами всё понятно, то блохи на людях не живут, и могут лишь использовать &quot;двуногих&quot; как временных попутчиков.
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15 час.
Eduard
Не ему же их отдавать,а лохам украинцам.Это ка когда Байден,34 триллиона долгу ц страны,но всё ещё делают вид,что миллиарды дают!
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14 час.
Дмитрий Бакланов
У него в тумбочке еще есть... Свеженапечатанные. А отдавать то надо реальными товарами...
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7 час.

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