Наиля Никитина приняла участие в приеме жителей Наримановского района Прокурором Астраханской области

21 февраля 2024 г. Прокурор Астраханской области Сергей Фрост провел совместно с региональными Уполномоченными по правам человека и по защите прав предпринимателей прием граждан в режиме видеоконференцсвязи.
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