«Лучше меня может только Галкин*», — бывший муж раскрыл, какой пикантный сюрприз готовил Пугачевой в свое время

Максим Галкин* отвоевал свою любимую женщину у всех мужчин, которые ранее боролись за ее сердце. Ему удалось победить в битве за любовь у самого короля эстрады, который, как считают многие, до сих пор в глубине души надеется на взаимные чувства с Аллой Борисовной или, как минимум, на теплый разговор с ней, в котором он мог бы раскрыть свою душу и объясниться за ошибки прошлого.