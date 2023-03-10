Премьера первого фильма о Донбассе от лица очевидцев состоится в Петербурге

Показ будет бесплатным. Возможно, в будущем картина выйдет во всероссийский прокат. Первый фильм о Донбассе, снятый от лица очевидцев, покажут в Петербурге, на открытой киностудии «Лендок» 10 марта.
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