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WSJ: количество бездомных в США может превысить 653 тысячи в 2024 году

WSJ: количество бездомных в США может превысить 653 тысячи в 2024 году

Количество бездомных в США может превысить рекордные 653 тыс. в конце текущего года. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию более чем 250 организаций, занимающихся оказанием помощи бездомным в США.

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