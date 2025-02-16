Денежный дождь: Тамара Глоба предсказывает удачу для четырех знаков зодиака с конца февраля Юлия ЧелкановаТамара Глоба, обладая многолетним опытом в астрологии, уверена, что с конца февраля на некоторых представителей зодиакального круга обрушится настоящий денежный дождь.