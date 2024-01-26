Именной двойник Берии: какую тайну раскрыл Хрущёву генпрокурор СССР после казни наркома НКВД

Лаврентий Берия был расстрелян в конце 1953 года. После казни «правой руки Сталина» генпрокурор СССР Роман Руденко показал Никите Хрущёву секретный документ, в котором рассказывалось о Лаврентии Игнатьевиче Берии.
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