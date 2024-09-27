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Царьград

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27 сентября в Кинешме перекроют несколько улиц

27 сентября в Кинешме перекроют несколько улиц

Ограничение движения в Кинешме связано не только с дорожными работами.27 сентября в Кинешме будет перекрыто движение транспорта на нескольких улицах.

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