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«Легче уже умереть»: МакSим рассказала, как у нее хотели отобрать детей

«Легче уже умереть»: МакSим рассказала, как у нее хотели отобрать детей

Врачи называют чудом выздоровление певицы и ее возвращение на сцену. МакSим с дочками @maksimartist/instagram МакSим сумела справиться с еще одной бедой, накрывшей ее уже после выхода из двухмесячной комы.

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