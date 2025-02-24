Россиянам раскрыли, как получить московскую надбавку к пенсии

МОСКВА, 24 февраля, ФедералПресс. Чтобы получить московскую надбавку к пенсии, нужна постоянная регистрация по месту жительства в столице со штампом в паспорте на срок от 10 лет и получение пенсии там же.
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