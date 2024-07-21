Минпросвещения проверит информацию, что российских девятиклассников массово не принимают в 10 класс

Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил в своем телеграм-канале, что попросил министра просвещения РФ Сергея Кравцова проверить информацию о массовых отказах выпускникам 9 классов в приеме в старшую школу из-за недостаточного количества общеобразовательных классов.
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