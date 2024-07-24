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САМаСТРОЙКА

1 подписчик

Выбор водосточной системы

Выбор водосточной системы

Водосточная система играет ключевую роль в долговечности эксплуатации строения. И если кровля защищает дом и основные его элементы от проникновения влаги, то вот роль водосточной системы заключается в отведении дождевой воды от дома https://samastroyka.

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