Эксперт «Росмолодежь. Гранты»: победу проекту обеспечат верные формулировки

К составлению проекта для участия в конкурсе грантов нужно подойти основательно. Начать с изучения методических рекомендаций, дал совет директор центра развития карьеры и взаимодействия с выпускниками ТюмГУ, эксперт «Росмолодежь.
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