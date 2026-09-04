Свердловский минобр раскрыл, сколько детей получают допобразование платно

В новом учебном году более 365 тысяч детей в Свердловской области получают дополнительное образование в кружках, секциях и школах искусств.
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