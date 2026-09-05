В Красноярском крае ввели в эксплуатацию проект «Восток Ойл»

Разрешение на отгрузку в танкер первой нефти, прошедшей по магистральному нефтепроводу проекта «Восток Ойл» к порту «Бухта Севера» на полуострове Таймыр в Красноярском крае, дал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба администрации президента 5 сентября на официальном интернет-портале.
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