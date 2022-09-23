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Саудовская Аравия планирует отправить женщину в космос в 2023 году

Саудовская Аравия планирует отправить женщину в космос в 2023 году

 Axiom Space и Саудовская Аравия работают вместе над отправкой двух саудовских астронавтов в космос / ©Saudi Space Commission Компания Axiom Space уже успешно осуществила одну коммерческую экспедицию на Международную космическую станцию ​​(МКС).

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