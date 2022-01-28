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Идеальный кухонный нож: как выбрать надежный инструмент

Идеальный кухонный нож: как выбрать надежный инструмент

Почему один человек с радостью и азартом проводит время на кухне, предаваясь смелым кулинарным экспериментам, а другого не затянуть и арканом? В чем тут дело — в воспитании ли, в природных ли наклонностях? Возможно и то, и другое, и третье, но порой на пути к радостям превращения мяса и овощей в ароматную еду стоит всего-навсего некачественный инструмент.

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