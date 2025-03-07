В Год героев ямальцы получат единовременную выплату к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ее выплатят семи категориям граждан, в том числе, ветеранам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда и детям войны.
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