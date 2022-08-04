Благородная ненавязчивость литературы

Диктатура пролетариата или совести?Крайне интересно, в какую систему культурных координат мы переместились — за истекшие полвека? Возможна ли, например, сегодня пьеса с названием «Диктатура совести» — без иронического восприятия и каверзного подтекста? В относительно недавние времена это заглавие созданной Михаилом Шатровым публицистической драмы не казалось риторическим и наивным, звучало всерьез, предъявляя высокий счет и нешуточные претензии погрязшему в стоячем болоте застоя обществу .