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Возвращённые регионы

Хочу   стремительным  домкратом  ворваться  в    дискуссию  о том,  как   же  лучше   называть    наши  новые-старые  регионы -  ну  а  что,  имена и  названия    одна  из  моих  любимейших  тем,  а  блогосфера  ведь  отслеживаеся,  так  что.

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