Россия впервые представила в ЮАР новейший боеприпас "Куб-10МЭ"

ПРЕТОРИЯ, 17 сентября. /ТАСС/. Россия впервые показала новый тактический управляемый барражирующий боеприпас "Куб-10МЭ" разработки и производства концерна "Калашников" с дальностью действия свыше 100 км в рамках международной выставки Africa Aerospace and Defence в Претории (ЮАР), передает корреспондент ТАСС.
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