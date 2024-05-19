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Петербургский дневник

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Олег Эргашев поздравил Александра Беглова с днем рождения

Олег Эргашев поздравил Александра Беглова с днем рождения

Вице-губернатор отметил вклад главы города в развитие Петербурга Сегодня свой день рождения отмечает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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Комментарии
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дмитрий чагин
А с успешным разведением и культивированием вражеских диаспор не поздравил? Зря! Это единственное, что у него хорошо получается.
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13 час.
ПС
Патриот Сусанин
Конечно, очень интересно, а что  Беглову подарили кишлачники за его НЕМАЛЫЕ заслуги???👁️💯
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13 час.

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