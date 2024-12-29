Екатеринбург обновил рекорд по температурному минимуму в декабре

В нынешнем декабре в самый холодный день температура воздуха составила всего -15,4⁰. Это самый высокий декабрьский минимум в городе за всю историю наблюдений, сообщил метеоролог Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».