Екатеринбург обновил рекорд по температурному минимуму в декабре

В нынешнем декабре в самый холодный день температура воздуха составила всего -15,4⁰. Это самый высокий декабрьский минимум в городе за всю историю наблюдений, сообщил метеоролог Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».
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