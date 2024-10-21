Метаморфозы фаршированной курицы, запеченной в пергаменте

Нужно взять обыкновенную курицу килограмма на полтора… Сегодня приготовим просто замечательную курицу – именно так и в таком виде вряд ли ее кто-нибудь из вас готовил или пробовал! С необычным фаршем и в бумаге, что дает просто невероятный эффект! Дело за малым – купить курицу и кое-что еще по ходу, курицу промыть, отрезать лоскут кожи в районе бывшей шеи и просушить чистыми салфетками! Теперь, натираем щедро подготовленную курицу солью и черным перцем, не забыв сделать это в ее утробе и «под мышками» птицы.