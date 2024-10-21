Будет вкусно
ГлавнаяМясные блюдаСупыРыбные блюдаНапитки и десертыВыпечкаСалаты и закускиОвощные блюда
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будет вкусно

132 235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Федорова
    Замечательный рецепт, единственное, не стала бы обжаривать овощи. А лук бы добавила в маринад. Спасибо автору👌.Вкуснее еще никто...
  • роман дубининин
    селедка по голандски на свежемороженую селедку, 6ч.л сахара? варенье же получается?Ее Высочество сел...
  • Run Николаева
    На фото вроде мини-осьминоги, а не кальмары?3 очень вкусных р...

Метаморфозы фаршированной курицы, запеченной в пергаменте

Метаморфозы фаршированной курицы, запеченной в пергаменте

Нужно взять обыкновенную курицу килограмма на полтора…  Сегодня приготовим просто замечательную курицу – именно так и в таком виде вряд ли ее кто-нибудь из вас готовил или пробовал! С необычным фаршем и в бумаге, что дает просто невероятный эффект! Дело за малым – купить курицу и кое-что еще по ходу, курицу промыть, отрезать лоскут кожи в районе бывшей шеи и просушить чистыми салфетками!   Теперь, натираем щедро подготовленную курицу солью и черным перцем, не забыв сделать это в ее утробе и «под мышками» птицы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх