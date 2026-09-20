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Хотите узнать человека — посмотрите на его шнурки: что способ шнуровки может рассказать о вас

Хотите узнать человека — посмотрите на его шнурки: что способ шнуровки может рассказать о вас

Шнурки на обуви кажутся просто функциональной деталью, но именно в этих неприметных и на первый взгляд будничных вещах часто прячется характер их обладателя.

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