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От соцсетей до ChatGPT: как изменился мировой рынок digital-рекламы в 2026 году

От соцсетей до ChatGPT: как изменился мировой рынок digital-рекламы в 2026 году

Общие итоги рынка и прогнозы За период с августа 2025 г. по июль 2026 г. общемировые расходы на цифровую рекламу выросли на 19% год к году и составили $348 млрд.

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