Бастрыкин попросил разрешения расследовать дело краснодарской судьи

ВККС планирует рассмотреть представление главы СК на этой неделе. Александр Бастрыкин хочет возбудить дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге, "повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан".
ВККС планирует рассмотреть представление главы СК на этой неделе. Александр Бастрыкин хочет возбудить дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге, "повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан".
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