Российская газета

17 038 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Eвтушенко
    хорошая  весть.Застройщиков лиша...
  • ольга зимина
    в начале 2000-ых как-то меня озадачили статьи крымских авторов о глубинных исторических процессах расширения содержан...Владимир Путин об...
  • ольга зимина
    непреходящее значение базовых положений в госстроительстве, два события  одного порядка как яркая картина дня сегодня...Владимир Путин об...

Бастрыкин попросил разрешения расследовать дело краснодарской судьи

ВККС планирует рассмотреть представление главы СК на этой неделе. Александр Бастрыкин хочет возбудить дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге, "повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх