Километровый след древнего озера обнаружили на вершине вулкана в Сахаре

На вершине вулкана Эми-Кусси в Сахаре находится ярко-белая соляная корка шириной до километра, которую при наблюдении с орбиты можно принять за снег.
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