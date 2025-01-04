Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Ирина52
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Они там просто боролись с сепаратизмом, а вы взяли и напали!

Они там просто боролись с сепаратизмом, а вы взяли и напали!

Как только интенсивность российских ударов пошла вверх, сразу тут, в нашем инфопространстве резко активизировались вопли "Аа-ааа! Там тоже такие же русские люди, а вы пришли к ним домой, и их же убиваете! О-оой! А они просто защищают свою ихнюю Родину, борются против сепаратизьму! Гады-звери!!! Далойвайну, штыкфземлю!!!" Ну стараются ещё вместо слова "вы" (пришли и убиваете) орать "МЫ".

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Широко и точно сказано в отношении недогосударства по имени - руина!
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