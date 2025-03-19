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  • Ингерман Ланская
    это всё чухонские кухни.... а ещё белый цвет - это цвет моргаБелый цвет — само...
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    Ненадо пугать народ, как сажали так и будут сажать растительную культуру!Если летом в вас ...

Розовый — самый актуальный цвет весны, он ассоциируется с юностью, романтикой, обновлением Давайте посмотрим, как он смотрится в интерьере гостиной: собрали для вас проекты, в которых главное место отведено розовому дивану

Розовый — самый актуальный цвет весны, он ассоциируется с юностью, романтикой, обновлением Давайте посмотрим, как он смотрится в интерьере гостиной: собрали для вас проекты, в которых главное место отведено розовому дивану

﻿﻿Квартира в Москве. Проекты Елены Курниковой. Страсти вокруг фильма «Барби» и помешательство на кукле Барби утихли, но мода на розовый цвет никуда не делась: дизайнеры по-прежнему любят его и используют в своих проектах.

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