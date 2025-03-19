﻿﻿Квартира в Москве. Проекты Елены Курниковой. Страсти вокруг фильма «Барби» и помешательство на кукле Барби утихли, но мода на розовый цвет никуда не делась: дизайнеры по-прежнему любят его и используют в своих проектах.