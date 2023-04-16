В Магнитогорске иномарка снесла школьника на электросамокате

В Челябинской области устанавливают подробности ДТП с участием 16-летнего самокатчика. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в субботу, 15 апреля, в 14:35 на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Бориса Ручьева.