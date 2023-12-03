Показываем как запечь большой кусок мяса в духовке всего за 1 час. Секретный рецепт мясника

Эльфено4ек Чумазикова

ППЦ, "как запечь большой кусок мяса за один час...." -оказывается для этого нужно нарезать его на маленькие, ну, нужно быть мясником в 12-м поколении, не иначе, чтоб додуматься до этой "гениальной" идеи))) Что ж побуду и я "секретным мясником" , если сделать из большого куска мяса фарш, запечется он еще быстрее, только будет ли так же вкусно как целиком?