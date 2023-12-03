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Steak Lovers

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Показываем как запечь большой кусок мяса в духовке всего за 1 час. Секретный рецепт мясника

Показываем как запечь большой кусок мяса в духовке всего за 1 час. Секретный рецепт мясника

Мы узнали о новым рецепте приготовления мяса в духовке от знакомого мясника. Этот метод позволяет приготовить сочное мясо крупными кусками всего за час после небольшой предварительной подготовки в пакете, а маринованный лук служит своеобразной подушкой, добавляя в блюдо особый вкус и нежность.

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Комментарии
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Эльфено4ек Чумазикова
ППЦ, &quot;как запечь большой кусок мяса за один час....&quot;  -оказывается для этого нужно нарезать его на маленькие, ну, нужно быть мясником в 12-м поколении, не иначе, чтоб додуматься до этой &quot;гениальной&quot; идеи))) Что ж побуду и я &quot;секретным мясником&quot; , если сделать из большого куска мяса фарш, запечется он еще быстрее, только будет ли так же вкусно как целиком?
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11 час.

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