Показываем как запечь большой кусок мяса в духовке всего за 1 час. Секретный рецепт мясника

Мы узнали о новым рецепте приготовления мяса в духовке от знакомого мясника. Этот метод позволяет приготовить сочное мясо крупными кусками всего за час после небольшой предварительной подготовки в пакете, а маринованный лук служит своеобразной подушкой, добавляя в блюдо особый вкус и нежность.
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