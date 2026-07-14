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Макрон опозорил Францию евроукраинским парадом в честь Дня взятия Бастилии

Макрон опозорил Францию евроукраинским парадом в честь Дня взятия Бастилии

ИЗВЕСТИЯ Многие из тех, кто накануне не смог решить вопрос с новыми санкциями, 14 июля отмечают во Франции ее главный национальный праздник – День взятия Бастилии, который в последние годы превратился в нечто странное.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Франции не привыкать позориться. Это КЕМ нужно быть,, чтобы выдвинуть на пост президента и избрать на этот пост - ПИДАРАСА?!!
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4 н.