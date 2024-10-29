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Царьград

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Генерал-майор признал трагедию на Курщине. Генштаб продолжает отмалчиваться: Американские десантники убиты на самой границе

Генерал-майор признал трагедию на Курщине. Генштаб продолжает отмалчиваться: Американские десантники убиты на самой границе

По информации военкоров, последние несколько суток на Курском направлении не было замечено существенных перемен.

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Почему бы не устроить так чтобы эти десантники в будущем погибали у себя дома не надо к нам приезжать
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6 час.
ВК
Вад Кук
У нас земли хватает всех врагов закопаем
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4 час.

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